Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Deneyimlerini Paylaştı

Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu, Milli Uzay Programı'nı ve vizyonunu paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki sürecini ve deneyimlerini anlattı. Etkinlik, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda düzenlendi.

Gezeravcı, konuşmasında Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve ülkenin insanlı ilk uzay misyonuna ilişkin bilgi verdi. Konuşmasında uzayın keşfi ve bilimsel ilerlemenin önemine vurgu yaptı, teknolojiye olan tutkusunu paylaştı.

Türkiye'nin her yerini ve dünyanın birçok ülkesini ziyaret ederek birikimlerini öğrencilere aktarmaktan gurur duyduğunu belirten Gezeravcı, gençlere motivasyon sağlayan şu çağrıyı yaptı: "Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin."

Etkinlik, öğrencilerin sorularıyla sürdü ve soru-cevap ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay misyonunun yansımalarını Azerbaycanlı kardeşlerine aktarmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca programları hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Bu programları 200'den fazla farklı şehirde, 500'den fazla programla anlattık."

Gezeravcı, gençlerle ilgili hedeflerini şöyle özetledi: "Bu programlarda geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimize, uzayın, teknolojinin çok istisnai evrilen bir alanı olduğunu ve gelecekte o muhteşem potansiyellerini aktarabilecekleri, devletimizin de hedef koyduğu birçok alanı kapsayan özel bir alan olduğu bilincine varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanda onların potansiyelini geçmişten günümüze evrilen bu teknolojik akış içerisinde doğru alana kanalize edebilirsek, bundan sonraki hedeflerimizle uyuşacak bir kitlenin yetişmesine vesile olacağız."

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan ise Gezeravcı'yı ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, Gezeravcı'nın uzay misyonu konusundaki derin tecrübelerinin ve gençler için açtığı yolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

