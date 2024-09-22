Alperen Ocakları İstanbul'da Narin Güran İçin İsyan Ettiler

Çocuk İstismarına Karşı Ses Yükseldi

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran için protesto düzenledi. Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, temsili bir darağacı kuruldu.

Mehmet Serhat Kara'dan Çağrı

Beşiktaş Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Serhat Kara, yaptığı basın açıklamasında çocuk istismarı ve pedofili gibi sorunların Türkiye ve dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Kara, bu tür suçlara karşı cezaların yetersiz kaldığını belirtti.

İdam Talebi

Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Narin, Sıla ve Leyla gibi koruyamadığımız çocukların acısını hala içimizde hissediyoruz. Vatan haini teröristler ve tecavüzcüler için idam cezasının bir an önce Türk Ceza Kanunu'nda yer alması gerekiyor. 'Kısasta hayat vardır' diyerek tüm suçlulara güçlü bir mesaj vermeliyiz."

Diğer Protestolar

Bu protesto gösterisi sadece Beşiktaş ile sınırlı kalmadı; Beykoz, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultanbeyli gibi diğer ilçelerde de benzer etkinlikler düzenlendi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Beşiktaş Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Serhat Kara, Beşiktaş İskele Meydanı'nda temsili olarak kurulan darağacı önünde basın açıklaması yaptı.