Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Altındağ Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılının son toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, Altındağ Belediyesi Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve sunumlar

Toplantıya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde; Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, kurul üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2025 yılında bağımlılıkla mücadele alanında ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sunumları yapıldı ve ilçe genelinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Başkan Tiryaki'nin mesajı

Veysel Tiryaki, kısa süre önce açılan 'Hayata Sarıl Bağımlılık Danışma Merkezi'ye dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Tiryaki'nin açıklaması şöyle: 'Altındağ Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı bağımlılıklardan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Geçmiş yıllarda bu konuda çok güzel çalışmalar yapmıştık, tahminlerimizin daha da ötesinde bir başarı kazanmıştık. Çok sayıda bağımlı vatandaşımızın ellerinden tutarak, onların hayata, topluma yeniden kazandırılmalarına destek olmuştuk. Yine başaracağız. Sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir toplum için, hep birlikte el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz. İlgili kurumlarla gerekli işbirliklerini sağlayarak bu vatandaşlarımızın hayata yeniden sarılmalarını sağlayacağız.'

İşbirliği ve sonuç

Sunumların ardından gerçekleştirilen görüş alışverişiyle toplantı sonlandırıldı. Kurul, kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürme mesajı verdi.

