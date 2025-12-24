DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Altındağ Belediyesi, Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılsonu toplantısına ev sahipliği yaptı; 2025 çalışmalarının sunumu yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:54
Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Altındağ Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılının son toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, Altındağ Belediyesi Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve sunumlar

Toplantıya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde; Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, kurul üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2025 yılında bağımlılıkla mücadele alanında ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sunumları yapıldı ve ilçe genelinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Başkan Tiryaki'nin mesajı

Veysel Tiryaki, kısa süre önce açılan 'Hayata Sarıl Bağımlılık Danışma Merkezi'ye dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Tiryaki'nin açıklaması şöyle: 'Altındağ Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı bağımlılıklardan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Geçmiş yıllarda bu konuda çok güzel çalışmalar yapmıştık, tahminlerimizin daha da ötesinde bir başarı kazanmıştık. Çok sayıda bağımlı vatandaşımızın ellerinden tutarak, onların hayata, topluma yeniden kazandırılmalarına destek olmuştuk. Yine başaracağız. Sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir toplum için, hep birlikte el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz. İlgili kurumlarla gerekli işbirliklerini sağlayarak bu vatandaşlarımızın hayata yeniden sarılmalarını sağlayacağız.'

İşbirliği ve sonuç

Sunumların ardından gerçekleştirilen görüş alışverişiyle toplantı sonlandırıldı. Kurul, kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürme mesajı verdi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU’NUN, 2025 YILI SON TOPLANTISI ALTINDAĞ BELEDİYESİ...

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU’NUN, 2025 YILI SON TOPLANTISI ALTINDAĞ BELEDİYESİ HAYATA SARIL DANIŞMANLIK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU’NUN, 2025 YILI SON TOPLANTISI ALTINDAĞ BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Şehir Hastanesi: 2 milyon 345 bin poliklinik ve 67 bin ameliyat
2
Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
3
Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım: 21 Ayda 684 Vatandaşa Destek
4
Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor
5
Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
6
Ankaralı Coşkun ve Başkaya Çifti 'Ne Bilsin Eller' Telif Davasında Uzlaştı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor