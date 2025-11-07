Altındağ'da 3 yaşındaki oğlunun önünde saldırı: Kadir Araç'ın kolu kırıldı

O anlar iş yeri kamerasında

Olay, 5 Kasım günü Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre, Kadir Araç, otomobilini tamir ettirdiği dükkanın önünde bir çifte hakaret eden İ.Ş.'yi uyardı.

Kısa süre sonra İ.Ş. ve beraberindeki 5 kişi, Araç'ı 3 yaşındaki oğlunun yanında darp etti. Saldırıda Araç'ın kolunda çatlak ve kırıklar meydana geldi, bacağında ise morluklar oluştu.

Olay anı, iş yerindeki kameraya yansıdı. Araç, ellerinde sopa ve satır bulunan saldırganların kendisine ve bacağına darbeler indirdiğini belirtti ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Oğlum olayın olduğu gün hiç uyuyamadı, psikolojisi bozuldu" diyen Araç, çocuğunun ruhsal olarak etkilendiğini vurguladı ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Araç, saldırının gerekçesine ilişkin net bir açıklama olmadığını, tartışma sırasında intervenisyon amacıyla aracına dokunduğunu ve sonrasında saldırının gerçekleştiğini anlattı. Taraflar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

ANKARA’DA, BİR ÇİFTE HAKARET ETTİĞİ İÇİN UYARDIĞI ŞAHSIN VE ONUN BERABERİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA SALDIRIYA UĞRAYAN ADAMIN KOLU KIRILDI. O ANLAR İŞ YERİNDEKİ KAMERAYA YANSIDI