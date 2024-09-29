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Amasra'da Hafta Sonu Turist Yoğunluğu

Amasra, yaz sıcakları ile birlikte tatilci akınına uğruyor. Doğası ve mutfağı ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:28
Amasra'da Hafta Sonu Turist Yoğunluğu

Amasra'da Haftasonu Yoğunluğu

Amasra, yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, hafta sonu tatilini değerlendiren ziyaretçilerle dolup taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi ile bilinen bu güzel ilçe, el değmemiş koyları, tertemiz plajları ve sakin denizi ile tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Doğanın İle İç İçe Bir Tatil

28 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları, tatilcileri Küçük Liman ve Büyük Liman plajlarında denize girmeye teşvik etti. Ziyaretçiler, çay bahçeleri ve parklarında hoşça vakit geçirdiler. Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi mekanlarda da vakit geçiren tatilciler, kayalıklar ve mendireklerde bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Tekne Turları ve Balık Restoranları

Amasra'nın güzelliklerini denizden görmek isteyenler, tekne turlarına katılarak yoğun bir ilgi gösterdi. Aynı zamanda, bölgedeki balıkçı lokantalarında yemek için kuyruklar oluştu.

Yerel Yönetimden Değerlendirme

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, özellikle Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğunluğunu vurguladı. Boran, "Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ilçemizde yoğunluk oluşturdu. Amasra, bahar aylarında daha sakin bir güzellik sunuyor. Ziyaretçilere, taze balık çeşitlerini denemelerini ve tarihi sokaklarda gezmelerini öneriyoruz," dedi.

Bu güzel tabiatın kaşifleri için Amasra, yaz mevsimi dışında bahar aylarda da keşfedilmeyi bekleyen ayrıcalıklı bir yer sunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin...

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

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