Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı

Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Bırakıldı

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Mersin'den getirilen 5 yaban keçisi, doğaya salındı. Bu önemli adım, köylülerden gelen talepler doğrultusunda, geçmişte bölgedeki yaban keçisi popülasyonunu yeniden canlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Doğaya Salım Programı

Yaban keçileri, Çiğdemlik köyü kırsalında düzenlenen program sonrası doğaya bırakıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, yaban hayatının desteklenmesinin ekolojik ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Bakan, "Doğal yaşamı korumak, gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras. Bu tür çalışmalar, ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati önemdedir," dedi.

Toplumsal Farkındalık ve Ceza Uygulamaları

Bakan, ayrıca, bu projelerin yaban hayatını güçlendirmenin yanı sıra bölge halkının doğaya olan bakış açısını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, protokol üyeleri ve köylüler katıldı. Öte yandan, yaban keçilerine zarar veren kişilere 940 bin lira idari para cezası uygulanacağının da altı çizildi.

