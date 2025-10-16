Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü

Altı Nokta ve Amasya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Görme Engelliler İçin Yürüyoruz' yürüyüşüyle farkındalık oluşturuldu, beyaz baston dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:11
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü

Amasya'da 'Görme Engelliler İçin Yürüyoruz' yürüyüşü düzenlendi

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi işbirliğiyle, "Görme Engelliler İçin Yürüyoruz" sloganıyla bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş Saraydüzü Kışla Binası önünden başladı. Katılımcılar gözlerini bağlayarak, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

Etkinlikte mesaj: Toplumsal dahiliyet ve destek

Yürüyüş Engelsiz Yaşam Parkı önünde sona erdi. Etkinlik sonrası konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Vali Önder Bakan: "Hakikaten benim bu şehirde, Amasya'da gördüğüm en kıymetli hadiselerden bir tanesi bütün engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması, bunun bir parçası olması. Okullarımızda var olmaları, mahallelerde var olmaları, sokakta çok rahat bir şekilde aileleriyle birlikte var olmaları. Sizi toplumla bütünleştiren en kıymetli noktalardan bir tanesi aslında. Artık hiçbir engelli vatandaşımız evin bir odasında kapalı bir şekilde değil, sosyal hayatın bir parçası halindedir, bu bizi çok mutlu ediyor."

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ise etkinlikle farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Yürüyüşümüzün asıl amacı, görme engellilerin büyük bir kısmı beyaz baston kullanmıyor. Biz bu arkadaşlarımızı beyaz baston kullanmaya teşvik etmek ve toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Programın sonunda görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye edildi. Etkinliğe Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, "Görme...

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, "Görme Engelliler İçin Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, "Görme...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
3
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
4
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
5
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
6
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?