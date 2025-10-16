Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü

Amasya'da 'Görme Engelliler İçin Yürüyoruz' yürüyüşü düzenlendi

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi işbirliğiyle, "Görme Engelliler İçin Yürüyoruz" sloganıyla bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş Saraydüzü Kışla Binası önünden başladı. Katılımcılar gözlerini bağlayarak, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

Etkinlikte mesaj: Toplumsal dahiliyet ve destek

Yürüyüş Engelsiz Yaşam Parkı önünde sona erdi. Etkinlik sonrası konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Vali Önder Bakan: "Hakikaten benim bu şehirde, Amasya'da gördüğüm en kıymetli hadiselerden bir tanesi bütün engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması, bunun bir parçası olması. Okullarımızda var olmaları, mahallelerde var olmaları, sokakta çok rahat bir şekilde aileleriyle birlikte var olmaları. Sizi toplumla bütünleştiren en kıymetli noktalardan bir tanesi aslında. Artık hiçbir engelli vatandaşımız evin bir odasında kapalı bir şekilde değil, sosyal hayatın bir parçası halindedir, bu bizi çok mutlu ediyor."

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ise etkinlikle farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Yürüyüşümüzün asıl amacı, görme engellilerin büyük bir kısmı beyaz baston kullanmıyor. Biz bu arkadaşlarımızı beyaz baston kullanmaya teşvik etmek ve toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Programın sonunda görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye edildi. Etkinliğe Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

