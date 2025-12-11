Bartın'da park halindeki araç gece yarısı yandı — 34 FGJ 666 kullanılamaz hale geldi

Bartın'da park halindeki otomobil gece yarısı yandı

Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, gece yarısı park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve trafik

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Bartın-Zonguldak karayolu Terminal Kavşağı’ndaki trafik akışı bir süreliğine kesildi; alevlerin söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Zarar ve soruşturma

Olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Park halindeki ve kiralık olduğu belirtilen 34 FGJ 666 plakalı otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz kesinleşmedi; ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Yangının sebebini belirlemek için yürütülen inceleme devam ediyor.

