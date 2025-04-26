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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek önemli isimlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları çerçevesinde Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yılmaz, Valilik önünde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından karşılandı ve tören mangasına selam durdu.

Şeref Defteri İmzaladı

Yılmaz, ziyaretinde Valilik şeref defterini imzalayarak, Erzurum'daki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yanında Önemli İsimler Vardı

Ziyarete, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

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