Amasya'da Kalp Krizi: 70 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Davut Bakır, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:44
Amasya'da Kalp Krizi: 70 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi

Amasya'da Kalp Krizi: 70 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Davut Bakır, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Bakır'ın durumu yapılan tetkiklerle değerlendirildi.

Hastanede Yapılan Tetkikler

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Bakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulans Helikopterle Sevk

Buradaki sevk kararının ardından Davut Bakır, sağlık ekiplerinin eşliğinde ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya'da kalp krizi geçiren 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
2
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa