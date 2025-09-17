Amasya'da Kalp Krizi: 70 Yaşındaki Hasta Ambulans Helikopterle Samsun'a Sevk Edildi

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Davut Bakır, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Bakır'ın durumu yapılan tetkiklerle değerlendirildi.

Hastanede Yapılan Tetkikler

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Bakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulans Helikopterle Sevk

Buradaki sevk kararının ardından Davut Bakır, sağlık ekiplerinin eşliğinde ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

