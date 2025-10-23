Amasya'da Lise Öğrencilerinden Gazze’ye Destek Kermesi

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ve veliler Gazze için kermes düzenledi; gelir Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:58
Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrenciler ve velilerin katkısıyla Gazze için kermes düzenlendi. Etkinlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler oldu?

Veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler kermeste satışa sunuldu. Öğrenciler Gazzeli çocuklar için Arapça mektuplar yazdı; okulun Musiki ve Geleneksel Sanatlar Programı öğrencileri ise mini bir konser verdi.

Yetkiliden destek mesajı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu okulu ziyaret ederek Gazze'de kısa süre önce bir ateşkes anlaşmasının imzalandığını hatırlattı ve "Bu ateşkes anlaşmasından sonra ülkemizde özellikle Gazze'deki din kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için değişik kampanyalar başladı. Biz de ilimizde, okullarımızda kermesler yaparak buradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalar yapıyoruz. Ben bu anlamda emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerin katkısı

Kermese katılan öğrencilerden Belinay Barakalı de "Burada arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte Gazze için bir kermes düzenledik. Bağışlar yaptık, alışveriş yaptık. Gazze'deki kardeşlerimize destek olmaya çalıştık." diye konuştu.

Gelirin akıbeti

Etkinlikten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi aracılığıyla Filistin'e bağışlanacağı bildirildi.

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, Gazze’ye destek amacıyla kermes düzenlendi. Etkinliğe, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu (ortada) da katıldı.

