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Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Yardım İçin Limonata Satışı

Amasya'daki öğrenciler Filistin'e destek olmak için limonata satarak yardım topladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:15
Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Yardım İçin Limonata Satışı

Amasya'da Öğrencilerin Duyarlı Hareketi

Amasya'da yer alan bir okulun öğrencileri, Filistin'e yardım etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları limonatayı satmaya karar verdi. Bu girişim, Türk Telekom İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde gerçekleşti.

Filistin'e Destek İçin Limonata Satışı

Öğrenciler, okulun girişinde kurulan stantta, limonata satarak hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine destek olmalarını sağladı. Bu etkinlik, yalnızca yardım toplama amacı gütmüyor; aynı zamanda Filistin'deki duruma karşı farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

Okul Müdürü'nden Teşekkür Mesajı

Okul Müdürü Ahmet Eren, öğrencilerin bu önemli konuya gösterdikleri duyarlılıktan ötürü onları tebrik etti. Eren, "Bu yıl dönümünde Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için bir satış etkinliği düzenledik. Elde edilen gelir, yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Tüm katılımcılara teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Düşünceleri

16 yaşındaki Mustafa Alptürk Altundaş, "Gazze'deki soykırıma karşı bir tepki olarak burada limonata satışı yapıyoruz. Elde edeceğimiz gelirle Gazze'deki çocuklara yardım etmeyi planlıyoruz. Bu durum beni derinden etkiliyor; bu yüzden zulme karşı duruş sergiliyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer bir öğrenci olan 15 yaşındaki Elif Nisa Köse, soykırımın bir yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Bu bilinçle hareket etmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Gazze'ye destek amacıyla meyve suyu ve simit satışında bulunduk. Elde edeceğimiz geliri oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz," dedi.

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası...

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası...

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası...

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

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