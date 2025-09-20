Amasya'da Sahipsiz Köpek Yaralanan Yavrusunun Başından Ayrılmadı

Kızılca köyünde yürekleri sızlatan görüntü

Merkeze bağlı Kızılca köyünde meydana gelen olayda, bir sahipsiz köpeğe henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yavru köpek yaralandı.

Olay yerinde anne köpek, yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı. Zaman zaman yavrusunu yaladığı görülen anne, başında bekleyerek onu korumaya çalıştı.

İhbarın ardından bölgeye giden Amasya Belediyesi ekipleri, yaralı yavruyu tedavi altına aldı. Yapılan ilk muayenede yavru köpeğin bacaklarının kırıldığı tespit edildi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yavru, tekrar annesinin yanına götürülecek.