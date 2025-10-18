Amasya'da Trafik Kazası: 3 Kardeş ve Enişte Toprağa Verildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeş ve enişteleri Karacaören'de düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:28
Amasya'da Trafik Kazası: 3 Kardeş ve Enişte Toprağa Verildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hayatını kaybedenler toprağa verildi

Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenler, Karacaören Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılanlar arasında Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, hayatını kaybedenlerin yakınları ve köylüler yer aldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre cenaze töreninde anılan hayatını kaybedenler şunlardır: Süleyman (72), Nihat (73) ve Salim Kurt (81) ile enişteleri Şaban Geyik (78).

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Gümüşhacıköy ilçesinde Keltepe mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonuyla çarpıştı. Kazada Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Köy halkı ve yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek cenaze törenine katıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeş ile...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeş ile enişteleri, Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeş ile...

