Amasya'da Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları'na 5 Ülke Katıldı

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'na 5 ülkeden 207 katılımcı katıldı; Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:39
Amasya'da, Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği tarafından Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'na Kazakistan, Kırgızistan, İspanya, Çekya ve Türkiye'den toplam 207 kişi katıldı.

Oyunlar ve kategoriler

Katılımcılar dokuz kumalak, ovare, bestemşe ve mangala kategorilerinde yarıştı. Turnuva, geleneksel oyunların tanıtılması ve kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu, Amasya'da ilk kez bu uluslararası turnuvayı düzenlediklerini belirterek, 'Bunun devamını getirip gelenekselleştirmek istiyoruz çünkü çocuklar birbirlerini oynayarak tanıyorlar, diğer kültürleri de oynayarak öğreniyorlar. Çocukların gelişimi ve gelecekleri için zeka oyunları çok önemli. Ailelere tavsiyede bulunuyoruz, çocukları mutlaka bir zeka oyunuyla ilgilensin.' dedi.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev ise turnuvanın iyi geçtiğini ve katılımcıların memnun olduğunu ifade ederek, 'Turnuva çok iyi geçiyor, herkes mutlu. Türk dünyanın zeka oyunları insanın zekasını çok geliştiriyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreni

Turnuvada dereceye girenlere madalyaları Makhsat Shotayev, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından verildi.

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim