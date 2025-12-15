DOLAR
Amasya’da Yaralı Kızıl Şahin Polis Tarafından Koruma Altına Alındı

Amasya-Tokat karayolunda polis ekipleri yaralı bir kızıl şahini bulup Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim etti; kuş tedavi sonrası doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:32
Amasya - Tokat karayolunda bulundu

Amasya - Tokat karayolu üzerinde trafik denetimi yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kenarında yaralı halde bir kızıl şahin fark etti.

Ekipler tarafından koruma altına alınan kuş, tedavisi yapılmak üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Veteriner hekim tarafından muayene edilen şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

