Amasya’da Yaralı Kızıl Şahin Polis Tarafından Koruma Altına Alındı
Amasya - Tokat karayolunda bulundu
Amasya - Tokat karayolu üzerinde trafik denetimi yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kenarında yaralı halde bir kızıl şahin fark etti.
Ekipler tarafından koruma altına alınan kuş, tedavisi yapılmak üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.
Veteriner hekim tarafından muayene edilen şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı bildirildi.
