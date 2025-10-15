Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı

Suluova Murat Deniz İlkokulu 3/A öğrencileri, 100 hikaye kitabı, 5 kitap seti ve 4 koli kırtasiye malzemesini Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu'na gönderdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:06
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı

Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı

3/A sınıfı dayanışma örneği sergiledi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri, Ardahan'daki bir ilkokula kitap ve kırtasiye desteği gönderdi.

Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla Suluova Murat Deniz İlkokulu öğretmeni Nazlı Burtaçgiray ile iletişime geçerek okul kütüphanelerine kitap desteği talebinde bulundu.

Bunun üzerine Burtaçgiray, derslerine giren 3/A sınıfı öğrencileriyle birlikte hikaye kitapları ve çeşitli kırtasiye malzemeleri topladı.

Öğrencilerin önceki yıllarda okudukları 100 hikaye kitabı ile 5 kitap seti, boya kalemleri, yazı defterleri ve kalemliklerden oluşan 4 koli malzeme, kargoyla Ardahan'daki ilkokula gönderildi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu okulu ziyaret ederek öğrencilere yardımseverlik, paylaşma ve iyilik duyguları nedeniyle tebriklerini iletti.

Ahmet Davu yaptığı açıklamada: "Suluova'dan Ardahan'a uzanan 'kitap köprüsü.' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer, eylem yaklaşımı esas alınarak öğrencilerimizin yalnızca kitap değil, aynı zamanda sevgi, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkarılmıştır. Öğrenciler, kalplerinden gelen iyilikle kitap bağışında bulundu." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Kaynarpınar ise sınıf olarak "kitap köprüsü" oluşturduklarını belirterek, "Bu duyguları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Artık Suluova Murat Deniz İlkokulu ile Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu arasında 'kitap köprüsü' oluştu." ifadelerini kullandı.

Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri tarafından Ardahan'daki ilkokula kitap ve...

Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri tarafından Ardahan'daki ilkokula kitap ve kırtasiye bağışında bulunuldu.

Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri tarafından Ardahan'daki ilkokula kitap ve...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor