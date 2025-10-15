Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı

3/A sınıfı dayanışma örneği sergiledi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri, Ardahan'daki bir ilkokula kitap ve kırtasiye desteği gönderdi.

Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla Suluova Murat Deniz İlkokulu öğretmeni Nazlı Burtaçgiray ile iletişime geçerek okul kütüphanelerine kitap desteği talebinde bulundu.

Bunun üzerine Burtaçgiray, derslerine giren 3/A sınıfı öğrencileriyle birlikte hikaye kitapları ve çeşitli kırtasiye malzemeleri topladı.

Öğrencilerin önceki yıllarda okudukları 100 hikaye kitabı ile 5 kitap seti, boya kalemleri, yazı defterleri ve kalemliklerden oluşan 4 koli malzeme, kargoyla Ardahan'daki ilkokula gönderildi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu okulu ziyaret ederek öğrencilere yardımseverlik, paylaşma ve iyilik duyguları nedeniyle tebriklerini iletti.

Ahmet Davu yaptığı açıklamada: "Suluova'dan Ardahan'a uzanan 'kitap köprüsü.' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer, eylem yaklaşımı esas alınarak öğrencilerimizin yalnızca kitap değil, aynı zamanda sevgi, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkarılmıştır. Öğrenciler, kalplerinden gelen iyilikle kitap bağışında bulundu." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Kaynarpınar ise sınıf olarak "kitap köprüsü" oluşturduklarını belirterek, "Bu duyguları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Artık Suluova Murat Deniz İlkokulu ile Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu arasında 'kitap köprüsü' oluştu." ifadelerini kullandı.

