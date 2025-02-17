Amman'da 'Ürdün ve Türkiye’nin Arkeoloji Serüveni' Söyleşisi

Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye ile Ürdün’deki tarihi eserler hakkında önemli bir söyleşi düzenledi. Söyleşinin konuşmacısı olan Ürdünlü akademisyen ve arkeolog Prof. Muhammed Vehib el-Hüseyin, iki ülke arasındaki ortak tarihi miras ile arkeolojik gelişmeler üzerine dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Ortak Kültürel Mirasın Zenginliği

Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan el-Hüseyin, her iki ülkenin sahip olduğu kültürel mirasın zenginliğini ve bu alandaki bilimsel çalışmalara dikkat çekti. El-Hüseyin, Türkiye ve Ürdün’ün arkeolojik işbirliği ve dayanışmasının olumlu neticelerine vurgu yaparak, eserlerden oluşan geniş bir fotoğraf sunumu gerçekleştirdi.

Osmanlı Eserlerinin Korunması

El-Hüseyin, Ürdün’deki Osmanlı eserlerini koruma çabalarına dikkat çekerek, özellikle Hac yolu üzerindeki konumları dolayısıyla inşa edilen tarihi eserlerin önemine vurgu yaptı. Bu eserlerin bugün hâlâ vazgeçilmez olduğunu belirtirken, Osmanlı döneminden kalan topların, hâlâ Ürdün’de Ramazan’da iftar vaktini bildirmek için kullanıldığını örnek gösterdi.

Türkiye ile Ürdün Arasındaki Turizm İlişkileri

Türkiye ekonomisi ve turizmi hakkında da bilgiler veren el-Hüseyin, Türkiye’den gelen turistlerin Ürdün’deki Petra ve Akabe gibi yerler üzerindeki yoğun ilgisini aktardı. İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini belirterek, bu konuda eğitimden kültür sanata kadar birçok alandaki işbirliklerine örnekler verdi.

Hicaz Demiryolu ve Tarihi İlişkiler

Son olarak, Osmanlı döneminde inşa edilen Hicaz demiryolunun Ürdün’den geçtiğini hatırlatan el-Hüseyin, bu yol üzerindeki köprü ve istasyonlara dair tarihi fotoğraflar paylaşarak, inşaat süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.