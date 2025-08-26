Amos Yadlin: Netanyahu'nun Hedefi İsrail'in Güvenliği Değil Siyasi Bekâsı

Eski AMAN Başkanı net ve sert eleştirilerde bulundu

Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceliğinin ülke güvenliği değil, kendi siyasi bekâsı olduğunu söyledi.

Yadlin, 103 FM'e verdiği demeçte, Netanyahu'nun stratejisinin vakit kazanmak olduğunu; bu yüzden ateşkes müzakerelerini yürütmekle görevli heyetin nereye gideceği veya heyete kimin başkanlık edeceği konusunda karar veremediğini belirtti.

"Başbakan, tabii eğer onun için önemliyse bizi ikna etmeli. Çünkü bana öyle geliyor ki artık İsrail kamuoyunu ve hatta Genelkurmay Başkanı'nı (Eyal Zamir) bile dikkate almıyor. Onun derdi İsrail'in güvenliği ya da çıkarı değil, kendi siyasi bekası."

Yadlin, tüm dünyanın savaşın durmasını istediğini ve eğer Netanyahu gerçekten bunu istiyorsa kısmi bir anlaşmaya yönelebileceğini söyledi. Hükümetin ateşkesi aylar öncesinden masaya koyması gerektiğini savundu.

Yadlin ayrıca İsrail'in elinde baskı unsurları bulunduğunu ancak bunların kullanılmadığını belirtti. Hamas'ın silahsızlanmayı ve İsrail'in Gazze güvenliğini kontrol altına almasını kabul etmeyeceğini, ancak diğer koşulların kabul edilebileceğini ifade etti; sivil yönetimden vazgeçme, tüm esirlerin iade edilmesi ve İsrail'in Gazze'nin yeniden inşası üzerinde bir miktar kontrole sahip olması gibi şartların Hamas tarafından kabul edilebileceğini kaydetti.