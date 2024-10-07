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Anadolu Ajansı ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Önemli İş Birliği

Anadolu Ajansı ve İstanbul Medipol Üniversitesi, iletişim alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:47
Anadolu Ajansı ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Önemli İş Birliği

Anadolu Ajansı ve İstanbul Medipol Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi, iletişim ve medya alanında bilgi paylaşımı yapmak üzere bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma, iki kuruluş arasında çeşitli projeleri destekleyerek eğitim ve araştırma alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "İletişim alanında dünyanın en rekabetçi medya teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği sayesinde, akademik bilgi ile sektörel deneyimimizi bir araya getirerek önemli adımlar atacağız" dedi.

Bu iş birliği, gazetecilik ve medya eğitimi konusunda yeni fırsatlar sunarak, öğrencilere pratik deneyimler kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın deneyimleri, öğrencilere medya dünyasının dinamiklerini öğretmede önemli bir kaynak sağlayacaktır.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı....

Anadolu Ajansı (AA) ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörün ihtiyaçları ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan projelerin gerçekleşmesinin amaçlandığı iş birliği için imzaları, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (ortada) ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran (sağ 2) attı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk (sol 2) ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan (sağda) da imza törenine katıldı.

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