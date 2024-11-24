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Anadolu Otoyolu Kardan Ulaşıma Açıldı

Anadolu Otoyolu, kar nedeniyle kapalı olan Ankara yönü de dahil olmak üzere yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 04:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 04:57
Anadolu Otoyolu Kardan Ulaşıma Açıldı

Anadolu Otoyolu'nda Ulaşım Yeniden Başladı

Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu, yapılan çalışmalar sonucunda tamamen ulaşıma açıldı. İlk olarak İstanbul yönü açılan otoyolun Bolu kesiminde, şimdi de ankara yönünde trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kaza ve Buzlanma Nedeniyle Ulaşım Kesintiye Uğramıştı

Otoyolun Cankurtaran mevkiinde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma, birçok hasarlı trafik kazasına ve yolda kalan araçların sıkışıklığına yol açmıştı. Bu durum, yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olmuştu.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yaptıkları yoğun çalışma ile primero otoyolun İstanbul yönünü kontrollü bir şekilde açtı ve ardından Ankara yönünde de ulaşımın sağlanmasını mümkün kıldı.

Ekipler Çalışmalarına Devam Ediyor

Bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bolu Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, yolda beklemek zorunda kalan sürücülere yönelik olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve diğer kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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