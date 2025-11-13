Anadolu Üniversitesi'nde Seramik Çalıştayı: İbrahim Yıldızbaş ile Uygulamalı Eğitim

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından düzenlenen çalıştaya seramik sanatçısı İbrahim Yıldızbaş konuk oldu. Yıldızbaş, "Zanaat’tan Sanata, Sanat’tan Piyasa’ya: Seramiğin Dönüşen Rolü" başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu ve ardından uygulamalı atölye gerçekleştirdi.

Sunum: Eğitsel ve mesleki yolculuk

Sunumunda eğitim ve meslek yolculuğunu aktaran Yıldızbaş, üniversite döneminden stüdyo sürecine uzanan deneyimlerini paylaştı. Yıldızbaş, "Grafiğe geçmek için bu bölümü seçmiştim, okurken de hiç sevmedim. Askere gittiğimde bu işi sevdiğimi fark ettim ve yapmaya karar verdim. İki yıl hocamın atölyesinde çalıştım ve 2017’de kendi stüdyomu açmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve üretim stratejileri

Meslek hayatında sosyal medyanın önemine vurgu yapan Yıldızbaş, ilk dönemlerde doğrudan seramik üretemediğini, taslak ve çizim gibi işler yaparak hayatını sürdürdüğünü anlattı. "İlk başta direkt seramik yapamadım. Taslak almak, çizim yapmak, iğne iplik yardımıyla dikiş yapmak gibi işlerle hayatımı idame ettim. Google’a reklam verdim ve bu sayede ilk işimi aldım. Kazandığım gelirle ilk fırınımı satın aldım. Sosyal medyayı iyi kullanırsanız fark edilir, iş alırsınız. Sosyal medya sayesinde çok fazla iş aldım." dedi.

Uygulamalı atölye ve teknik paylaşımlar

Sunumun ardından gerçekleşen soru-cevap bölümünde Yıldızbaş, öğrencilere malzeme ve ekipman seçimi, müşteri ilişkileri ve üretim süreçleri konularında öneriler verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Döküm Atölyesi’nde devam eden uygulamalı çalıştayda Yıldızbaş kendi üretim sürecini göstererek teknik ipuçları ve sanatsal yaklaşımlarını paylaştı.

Etkinliğe GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Özgür Kaptan, Araştırma Görevlisi İlyas Arapoğlu, Araş. Gör. Özge Tan ve öğrenciler katıldı.

