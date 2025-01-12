Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Kocaeli'de Partililerle Buluştu

Ağıralioğlu, Kocaeli'de geleceğe yönelik hedeflerini paylaşarak, parti il binasının açılışını yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:30
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Kocaeli'de Partililerle Buluştu

Ağıralioğlu, Geleceğe Hazırlanıyor

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz, biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz. Geçmişte olanlara değil, gelecekte olması gerekenlere yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Memleketin Potansiyeli

Ağıralioğlu, memleketin sadece kendine değil, dünyanın her yerine yetebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "Devletin başına, nezaket, terbiye, ciddiyet, denetlenebilir ve her kuruşun hesabını verecek mesuliyet gelecek. Memleketin kilit sorunları var. Anahtar Parti, bu sorunların anahtarı olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Açılışta Coşku

Ağıralioğlu, partilerinin kuruluşundan bu yana 68 il başkanlığı açtıklarını ve önümüzdeki 81 günde 81 il binası açacaklarını duyurdu. Dua edilmesinin ardından, yeni parti il binasının açılışı gerçekleştirildi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

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