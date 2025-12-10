DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Anamur’da 33 Dairelik Lojman Projesi İçin İmzalar Atıldı

Mersin Anamur'da yargı mensupları için 33 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi imzalandı; Başsavcı Tanju Çatlı ve ATGV süreçte öncü oldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:29
Anamur’da 33 Dairelik Lojman Projesi İçin İmzalar Atıldı

Anamur’da 33 dairelik lojman projesi için sözleşme imzalandı

Yargı mensuplarının barınma sorunu ATGV ve Adalet Bakanlığı desteğiyle çözülüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, yargı mensupları için planlanan 33 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi resmi olarak imzalandı. Proje, ilçedeki adli personele daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.

Uzun yıllardır devam eden lojman sorununun çözümünde Adalet Bakanlığı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) güçlü destek sundu. Sözleşmenin kısa sürede hayata geçirilmesinde, Anamur Başsavcısı Tanju Çatlı'nın yoğun çalışmaları ve koordinasyonu etkin rol oynadı.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, sürecin ilçe adliyesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başsavcı Çatlı şunları kaydetti: "Anamur Adliyesine bugün 33 adet lojman alım sözleşmesini imzalayarak meslektaşlarımızın barınma sorununu, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un kıymetli emek ve iradeleriyle tamamen çözmüş bulunmaktayız. İlçemiz için büyük önem taşıyan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

İmzaların ardından projenin uygulama takvimi ve lojmanların teslim süreci ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Söz konusu yatırımın, Anamur adli personelinin yaşam standartlarını yükseltmesi ve mesleki verimliliğe olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE YARGI MENSUPLARI İÇİN 33 DAİRELİK MODERN LOJMAN PROJESİNİN ALIM...

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE YARGI MENSUPLARI İÇİN 33 DAİRELİK MODERN LOJMAN PROJESİNİN ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
2
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti
3
Başkan Umut Yılmaz Şehitkamil Gençleriyle Buluştu
4
Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü
5
Doç. Dr. İlyas Sarıbaş: "Deprem yönetmeliğimiz iyi, maalesef bu sahaya yansımıyor"
6
Batman Kozluk'ta Köy Okullarına Ücretsiz Tıraş Desteği
7
İzmir Büyükşehir işçileri: Masa kurulmazsa mücadele büyüyecek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı