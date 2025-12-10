Anamur’da 33 Dairelik Lojman Projesi İçin İmzalar Atıldı

Anamur’da 33 dairelik lojman projesi için sözleşme imzalandı

Yargı mensuplarının barınma sorunu ATGV ve Adalet Bakanlığı desteğiyle çözülüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, yargı mensupları için planlanan 33 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi resmi olarak imzalandı. Proje, ilçedeki adli personele daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.

Uzun yıllardır devam eden lojman sorununun çözümünde Adalet Bakanlığı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) güçlü destek sundu. Sözleşmenin kısa sürede hayata geçirilmesinde, Anamur Başsavcısı Tanju Çatlı'nın yoğun çalışmaları ve koordinasyonu etkin rol oynadı.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, sürecin ilçe adliyesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başsavcı Çatlı şunları kaydetti: "Anamur Adliyesine bugün 33 adet lojman alım sözleşmesini imzalayarak meslektaşlarımızın barınma sorununu, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un kıymetli emek ve iradeleriyle tamamen çözmüş bulunmaktayız. İlçemiz için büyük önem taşıyan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

İmzaların ardından projenin uygulama takvimi ve lojmanların teslim süreci ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Söz konusu yatırımın, Anamur adli personelinin yaşam standartlarını yükseltmesi ve mesleki verimliliğe olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE YARGI MENSUPLARI İÇİN 33 DAİRELİK MODERN LOJMAN PROJESİNİN ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.