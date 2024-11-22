DOLAR
34,56 -0,23%
EURO
36,22 -0,01%
ALTIN
2.994,34 -1,18%
BITCOIN
3.418.789,1 -0,85%

Anayasa Mahkemesi'nden 7 Siyasi Parti için Mali Denetim Kararları

Anayasa Mahkemesi, 7 siyasi partinin 2021 mali denetimlerini açıkladı. Denetim eksiklikleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:12
Anayasa Mahkemesi'nden 7 Siyasi Parti için Mali Denetim Kararları

Anayasa Mahkemesi, 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Söz konusu kararlar, Dayatmasız Yaşam Partisi, As Parti, Anadolu Birliği Partisi, Ayyıldız Partisi, Yeni Yol Partisi, Doğuş Partisi ve Liberal Parti'nin 2021 yılı mali kayıtlarının incelendiğini ortaya koyuyor.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin 2021 yılına ait kesin hesaplarına dair yapılan incelemede, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamadığını belirtti. Bu eksiklikler, gelir ve giderlerin hesabın dışında gerçekleştirilmesi gibi inceleme engelleyici eylemler olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, genel merkez hesaplarının denetimi gerçekleştirilememiştir.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, partilerin sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi
3
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti
4
İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
5
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı
6
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
7
Bartın'da Dronla Yakalanan Kurt Saldırısı Şok Etti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar