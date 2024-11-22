Anayasa Mahkemesi'nden 7 Siyasi Parti için Mali Denetim Kararları

Anayasa Mahkemesi, 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Söz konusu kararlar, Dayatmasız Yaşam Partisi, As Parti, Anadolu Birliği Partisi, Ayyıldız Partisi, Yeni Yol Partisi, Doğuş Partisi ve Liberal Parti'nin 2021 yılı mali kayıtlarının incelendiğini ortaya koyuyor.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin 2021 yılına ait kesin hesaplarına dair yapılan incelemede, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamadığını belirtti. Bu eksiklikler, gelir ve giderlerin hesabın dışında gerçekleştirilmesi gibi inceleme engelleyici eylemler olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, genel merkez hesaplarının denetimi gerçekleştirilememiştir.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, partilerin sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

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