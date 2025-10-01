Anayasa Mahkemesi: UYAP Avukat Portalı Üzerinden Bireysel Başvurular Başladı

Anayasa Mahkemesi UYAP Avukat Portalı Üzerinden Bireysel Başvuruları Başlattı

Uygulama devreye alındı

Anayasa Mahkemesince (AYM) bugün devreye alınan yeni uygulama ile avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik ortamda bireysel başvuru yapabilecek. Yüksek Mahkeme, uygulamanın başvuruları daha hızlı, kolay ve etkin şekilde yürütmeyi hedeflediğini bildirdi.

Hukuki dayanak

Açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 3 Haziran 2025 tarihinde alınan karar uyarınca avukatların elektronik ortamda başvuru yapmasının önü açıldı.

AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın açıklamaları

AYM Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yeni uygulamayı duyurdu. Özkaya şunları kaydetti:

"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

Amaç ve beklenen etkiler

Yeni uygulama ile hedeflenen temel amaç, başvuru süreçlerinin hızlanması, erişilebilirliğin artırılması ve işlemlerin daha şeffaf ve etkin yürütülmesidir. AYM, teknolojik gelişmelere önem vererek hak arama yollarının etkinliğini artırmayı amaçladığını vurguladı.