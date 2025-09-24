ANFİDAP: Gazze'de Sağlık Sistemine Saldırı — Küresel Sumud Filosu'na Destek

ANFİDAP Gazze'ye Yönelik Saldırıları Kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail tarafından Gazze'nin sağlık sistemine yönelik gerçekleştirilen saldırıları ve ablukayı kınadı. Platformun Küresel Sumud Filosu Kriz Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında, Gazze'deki sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü vurgulandı.

ANFİDAP'ın Açıklaması

ANFİDAP üyelerinden plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Furkan Erol Karabekmez, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırılarını reddettiklerini belirtti. Karabekmez, saldırılar sonucu hastanelerin yıkıldığını ve ambulansların hedef alındığını söyledi.

Karabekmez, "Şu anda, ağır hasar görmüş, son derece ilkel şartlarda kısmen hizmet vermeye çalışan 12 hastane, 23 sağlık merkezi ve 35 tıbbi nokta, tamamen işlevsiz hale gelme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Karabekmez ayrıca, umutların tükendiği bir noktada Küresel Sumud Filosu'nun 47 ülkeden katılımcısıyla Gazze'ye doğru yola çıktığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu filo sadece bir gemi konvoyu değildir, insanlığın vicdanı, umut taşıyan bir iradedir. Gazze'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve gönüllü sağlık çalışanları ulaştırmayı ve böylelikle ablukayı kırmayı hedefleyen bu anlamlı hareketin yanındayız. Bizler, Ankara Filistin Dayanışma Platformu mensubu sağlıkçılar olarak bu onurlu misyonun destekçisiyiz. Bu gemilerdeki her bir kutu, sadece bir yardım malzemesi değil, bir halkın yaşam hakkına destek için uzanan bir eldir."

Talepler ve Çağrı

Karabekmez, taleplerini şöyle sıraladı: Gazze'ye yönelik saldırılar ve tecavüzler derhal ve kalıcı olarak durdurulsun; insani yardımların girişine yönelik tüm engeller kaldırılsın; hastaneler, sağlık çalışanları ve ambulanslar uluslararası koruma altına alınsın; acil tıbbi tahliyeler bir an önce başlatılsın.

Uluslararası toplumlara çağrı yapan Karabekmez, "Bugün susmak, suça ortak olmaktır. Bugün dayanışma, insan olmanın en temel sorumluluğudur. Bir gemi, bir kutu ilaç, bir doktor Gazze'de bir hayatı yeniden yaşama döndürebilir." dedi.

Filoya Yapılan Saldırının Ayrıntıları

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç da dün Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Akdeniz'de ilerleyen Global Sumud Filosu'nun uluslararası sularda ağır saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Tunç saldırılara ilişkin şu gözlemleri paylaştı: "Gece saatlerinde, filomuzun birçok gemisinin üzerinde ve çevresinde en az 13 patlama sesi duyulmuş, eşzamanlı olarak telsiz ve radyo iletişimimiz kesintiye uğramıştır. Farklı gemilerimiz benzer iletişim sorunları yaşamış, katılımcılarımızla olan bağlantımızda ciddi kesintiler yaşanmıştır."

Tunç, Alma gemisinin üzerinde 15'ten fazla insansız hava aracı alçak irtifadan uçtuğunu, neredeyse her 10 dakikada bir tekrar ederek gemilerin taciz edildiğini belirtti. Ayrıca, 10'dan fazla dron veya hava aracı tarafından nesneler bırakıldığı; bazı nesnelerin patlamalara ve hasarlara yol açtığı bildirildi.

Tunç, son saatlerde iki yardım gemisinin üzerine tanımlanamayan toz maddeler bırakıldığını, ayrıca ses bombaları ve kimyasal içerikli maddeler atıldığını, iki geminin yelkenlerinin hasar gördüğünü aktardı. Tanımlanamayan maddenin ne olduğu henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte güvenlik ekiplerinin tedbir aldığı belirtildi.

Tunç, filodaki tüm aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Uluslararası Çağrı

Tunç sözlerine ekleyerek, bu saldırıların sadece filoya değil, aynı zamanda uluslararası hukuka ve tüm insanlığa yapıldığının altını çizdi ve "Global Sumud Filosu'nda vatandaşları bulunan ülkeler derhal gemilerine diplomatik ve güvenlik desteği sağlamalıdır. Uluslararası toplum, bu saldırıları görmezden gelmemeli, gündemine almalı ve acilen koruyucu tedbirler geliştirmelidir. Deniz koruma unsurları, resmi gözlemciler ve devlet desteği acil ihtiyaçtır." dedi.

