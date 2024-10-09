Ankara 2 No'lu Barosu 2024-2026 Vizyon Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara 2 No'lu Barosu'ndan Önemli Toplantı

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Toplantı, önemli avukatların katılımıyla bir balo salonunda yapıldı.

Başkan Sabri Hafif'ten Destek Çağrısı

Baro Başkanı Sabri Hafif, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Olağan Genel Kurulu için avukatlardan destek talebinde bulundu.

Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm Planı

Hafif, görev süresince verilen hizmetleri anlatarak, Avukatlık Kanunu ve yargı paketleri üzerinde görüş bildirdiklerini ifade etti. Ayrıca, yeniden seçilmesi halinde baronun dijital altyapısını güncellemeyi hedeflediklerini belirtti:

“Tüm hizmetlerimizi tek bir uygulama üzerinden sunmayı amaçlıyoruz. Staj ve eğitim modüllerini de içeren, interaktif bir platform geliştirmek istiyoruz.”

Genç Avukatlara Destek Projeleri

Genç avukatların sıkıntılarıyla ilgileneceklerini dile getiren Hafif, şu projeleri sıraladı:

“Genç meslektaşlarımıza tecrübeli avukatlar eşlik edecek. 'Mentör avukat' uygulamamızla gençlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı planlıyoruz.”

Yeni Baro Binası İçin Çalışmalar Tamamlandı

Başkan Hafif, Kızılay'daki SGK binasının baroya tahsis edilmesi için gerekli süreçleri tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

Önemli Katılımcılar ve Destek

Programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Amasya Milletvekili Haluk İpek gibi isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif (sağda), davetlileri girişte karşıladı.

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif (sağda), davetlileri girişte karşıladı.

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif (sağda), davetlileri girişte karşıladı.

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif (sağda), davetlileri girişte karşıladı.

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif (sağda), davetlileri girişte karşıladı.