Ankara Akyurt’ta Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Başladı

Tır ve kamyonetlerde lastik, kimlik ve ehliyet kontrolleri yapılıyor

Ankara’nın Akyurt ilçesinde trafik polisleri, zorunlu kış lastiği denetimi uygulamasına başladı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında konuşlandırılan ekipler, tırlar ve kamyonetleri durdurarak araçlarda kış lastiği, ehliyet ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin lastik diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçlara ilgili mevzuat gereği idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri ayrıca sürücülere güvenli sürüş, doğru lastik kullanımı ve kış şartlarına hazırlık konusunda bilgilendirme yaptı.

Trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkisinin arttığı kış aylarında kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin ilçe ve il genelinde aralıksız devam edeceğini ve kış lastiğinin bir zorunluluk, mecburiyet olduğunu vurguladı.

Sürücülerin görüşleri

Murat Şekerci adlı sürücü denetimi değerlendirdi: 'Güzel bir uygulama. Kış sezonu geldi ve şartlara uyulması gerekiyor. Kış lastiklerim sıfır. Trafik polislerimize başarılar diliyorum. Denetimler İç Anadolu Bölgesi’nde yeterli. Kış lastiklerinin takılması lazım. Bu denetimler bize de faydalı.'

Ahmet Çaptuk ise cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini belirterek, 'Cezaları yeterli bulmuyoruz ve bu yüzden kazalar oluyor. Denetimler artırılsın' dedi.

Yunus Belin denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, 'Denetimlerden memnunuz. Bu denetimler bizim güvenliğimiz için. Kışa hazırız, lastiklerim sıfır. Denetimler olumlu. Ayrıca kötü yol şartları için de olumlu bir denetim. Kontrollerden gayet memnunuz' diye konuştu.

Denetimde kendisine ceza yazılan bir vatandaş ise uygulamanın asayiş ve güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, 'Denetimler iyi bir şey. Kırıkkale’den geliyorum. Denetimler benim için olumlu. Her şey bizim sağlığımız için' ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDE TRAFİK POLİS EKİPLERİNİN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ UYGULAMASI BAŞLADI. EKİPLER, KAMYONETLERİ VE TIRLARI ÇEVİREREK KIŞ LASTİĞİ, EHLİYET VE KİMLİK KONTROLÜ YAPTI.