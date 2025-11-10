Ankara Çankaya'da Arızalanan Araçtan İnene Otobüs Çarptı: 1 Yaralı

Çankaya'da arızalanan aracından inen bir kişi, 06 HO 1326 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:09
Ankara Çankaya'da Otobüs Çarpması: Arızalanan Araçtan İnmişti

Olayın Ayrıntıları

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde arızalanan bir otomobilden inen bir vatandaş, 06 HO 1326 plakalı özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ET 9371 plakalı otomobil bozuldu. Araçtan indiği sırada yaşanan kazada yaralanan kişi için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BOZULAN ARABASINDAN İNEN BİR VATANDAŞA OTOBÜS ÇARPTI.

