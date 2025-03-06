Ankara'da 9,5 Ton Kaçak Tütün ve Ürünler Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 9,5 ton kıyılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:22
Ankara'da 9,5 Ton Kaçak Tütün ve Ürünler Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu

Ankara'da jandarma ekipleri, bir tırda gerçekleştirdiği detaylı arama sonucunda 9,5 ton kıyılmış açık tütün ile birlikte çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla önemli bir çalışma yürüttü.

İstihbari bilgiler neticesinde, S.D. isimli şüphelinin tırla kaçak ürün taşıdığı bilgisine ulaşan ekipler, Bala Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Ürünler

Operasyonda, piyasa değeri 26 milyon 200 bin lira civarında olan aşağıdaki kaçak ürünler ele geçirildi:

  • 9,5 ton kıyılmış açık tütün
  • 3,350 paket çeşitli marka sigara
  • 955 elektronik sigara
  • 8,660 muhtelif aksesuar malzemesi
  • 1,939 elektronik malzeme
  • 650 spor ayakkabı
  • 516 kilogram gıda ürünü

Olayla ilgili olarak S.D. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince bir tırda yapılan aramada 9,5 ton kıyılmış açık tütün ile çeşitli...

Ankara'da jandarma ekiplerince bir tırda yapılan aramada 9,5 ton kıyılmış açık tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

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