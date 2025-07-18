Ankara'da Apartman Yangını: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Keçiören'de Yangın Paniği

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede apartmanın 10'uncu katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yapılan müdahale sonucunda, yangın itfaiye ekiplerince başarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangının etkisiyle dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın ile ilgili araştırmalar devam ederken, olayın boyutu, yerel halk arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.