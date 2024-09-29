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Ankara'da Emlakçıda Yaralama Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Ankara'da bir emlakçıda silahla yaralama olayına karışan iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:40
Ankara'da Emlakçıda Yaralama Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Yaralama Olayı

Ankara'da bir emlakçıda 17 Eylül tarihinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. İlgili bilgiler doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altındağ bölgesinde Ç.U isimli bir şahsı silahla yaralayan U.H ve M.Y isimli zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Şüphelilerin Tespiti

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin olaydan önce bölgede keşif yaptıkları tespit edildi. Asayiş ekipleri, düzenledikleri operasyon ile U.H ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Suç kayıtları bulunan bu iki şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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