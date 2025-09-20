Ankara'da Engelli Derneklerinden Çağrı: 'Gazzeli Görme Engelli Roaa'nın Çığlığını Duyun'

Ankara'da engelli derneklerinden Roaa için acil çağrı

Dernekler Sakarya Caddesi'nde toplandı

Ankara'da bazı engelli dernekleri, Gazze'de mahsur kalan görme engelli Roaa Abuhelal ve ailesinin kurtarılıp güvenli bir yere ulaştırılmasını talep etti.

Sakarya Caddesi'nde toplanan gruplar, "Katil İsrail Gazze'den elini çek. Gazzeli görme engelli genç kızın çığlığını duyun" pankartı açtı. Katılımcılar ayrıca "Vicdanı olan herkes Gazze için ses versin", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "İnsanlık Roaa'nın çığlığına ses ver" yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklaması: İddialar ve talepler

Grup adına açıklama yapan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği Başkanı Turhan İçli, İsrail'in son 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlercesinin de sakat kaldığını belirtti.

İçli, İsrail hükümetinin Gazze halkını aç bırakarak teslim almaya, onları yerlerinden etmeye ve bölgeyi insansızlaştırmaya çalıştığını; bunun acımasız soykırım uygulaması olduğunu ve insanlık adına utanç verici bir tablo oluşturduğunu vurguladı.

Geçen günlerde Gazze'den bir çığlığın kendilerine ulaştığını aktaran İçli, bu çığlığın sahibinin görme engelli Roaa Abuhelal olduğunu söyledi. Abuhelal ve ailesinin Gazze'de sığınaklarda mahsur olduğunu anlatan İçli, "Bu aile, Gazze'de ölüm ve açlık tehlikesiyle burun buruna yaşama tutunmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Suya, gıdaya, zorunlu gereksinimlere erişim yok" dedi.

İçli, bunun sadece ağır insan hakları ihlali olmadığını, aynı zamanda evrensel tüketici haklarının da ihlal edildiğini belirterek, Roaa ve ailesinin temel isteğinin "bu cehennemden kurtulup güvenli yere ulaşabilmek" olduğunu aktardı.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine atıfta bulunan İçli, silahlı çatışma ve risk durumlarında özellikle engellilerin korunmasının hükümetlerin yükümlülüğünde olduğunu hatırlattı. "Biz de BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış ve yürürlüğe koymuş bir ülke olarak buna duyarlı olmak, bu görevi yapmak zorundayız. Hükümetimize ve ilgili kurumlara sesleniyoruz. Roaa'nın çığlığına kulak verin, ulusal ve uluslararası mekanizmaları harekete geçirin. Roaa ve ailesinin bu cehennemden kurtarılması için acil destek talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

