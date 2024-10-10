Ankara'da Kadın Avukat Cinayetinde İstinaf Kararı

İstinaf Mahkemesinden Önemli Karar

24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'u silahla vurup öldüren Muhammet Balcı'nın cezası, istinaf mahkemesi tarafından onaylandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Cezanın Nedeni

Mahkeme, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasaya uygun olduğunu belirtti ve delillerin soruşturma sonuçlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Yapılan incelemede, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık olmadığı ifade edildi.

Olayın Detayları

15 Haziran 2023 tarihinde Çankaya ilçesinin Pak Sokak’ındaki bir rezidansta yaşanan olayda, Belen Nesil Coşğun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, şiddet tehdidi altındaki kadınlara yardım sağlayan KADES uygulamasından yararlanmıştı. Ekipler, olay yerine geldiğinde, Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.

Sağlık Bulguları ve Ardından Yaşananlar

112 Acil Sağlık ekipleri, Coşğun’un göğüs bölgesinde yapmış olduğu incelemelerde, silahla vurulduğunu tespit etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç avukat, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mahkemede Verilen Hüküm

Balcı, 14 Mayıs 2024'teki karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen bu tür şiddet olayları, mahkeme tarafından da ciddiyetle ele alındı.