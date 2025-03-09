Ankara'da Kolon Kanseri Uyarısı: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe'den Kolon Kanseri Uyarısı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kolon kanserinin her iki cinsiyeti de eşit şekilde etkilediğini vurgulayarak, çevresel faktörler ve yaşam tarzının bu hastalığın riskini artırdığını belirtti.

Kurtcebe, Türkiye'de erkekler ve kadınlar arasında en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserlerin, erken teşhis ve uygun tarama yöntemleri ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Kansere Dair Her Şey' panelinde konuşan Kurtcebe, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla taramaları hızlandıracaklarını söyledi.

Kolon Kanseri Vaka Sayıları

Kurtcebe, dünya genelinde 2022 yılında 2 milyon yeni kolon kanseri vakası kaydedildiğini ve bu hastalığın aynı yıl 1 milyona yakın kişiyi hayattan kopardığını dile getirdi. “Henüz belirti göstermeden tanınabilen bir kanser olması, bu konuda hızlı hareket etmemizin önemini artırıyor,” dedi.

Türkiye'de Tarama Programı

Sağlık Bakanlığının kanser tarama programında yer alan kolon kanserinin, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde tarandığını aktaran Kurtcebe, hedeflerinin çok daha geniş bir kitleye ulaşarak, hastalığı en erken aşamada tespit etmek olduğunu ifade etti.

Ankara'daki Taramalar

Geçtiğimiz yıl 630 bin kişiyi tarama hedefi koyduklarını belirten Kurtcebe, “Ankara olarak hedefimizin yaklaşık %30'unu gerçekleştirdik ve bu oranı artırmayı planlıyoruz. 2025'te 650 bin nüfusun taranmasını hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Farkındalık ve Eğitim

Kolon kanseriyle mücadelede farkındalık artırmanın önemine değinen Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, “Sahada yoğun bir çaba var, ancak halkın bilinçlendirilmesi şart,” dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan ise kolorektal kanserin önlenebilir bir kanser türü olduğunu belirterek, sağlık sisteminin her kademesinin işbirliği yapmasının başarıyı getireceğini vurguladı.

Panelde Sunumlar ve Farkındalık İçin Maket

Panelde, kolon kanseri taramaları hakkında çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, hastane konferans merkezinin girişine yerleştirilen 12 metrelik dev bağırsak maketi, bağırsak hastalıkları ve kolon kanseri evreleri hakkında bilgi vermek amacıyla sergilendi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin hayati önemi, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Kansere Dair Her Şey" paneline katıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin hayati önemi, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Kansere Dair Her Şey" paneline katıldı.