Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin 2021-2024 konser ihalelerinde 154.453.221,60 TL kamu zararı iddiasıyla 13 kişiye gözaltı uyguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yıllarında düzenlenen konser ve organizasyonlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, aralarında eski üst düzey belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Dev konserlerin perde arkası

Soruşturmanın başlamasına zemin hazırlayan süreç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu oldu. Raporun ardından MASAK, Sayıştay ve alanında uzman bilirkişiler, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın son üç yılda gerçekleştirdiği 32 farklı konser hizmet alımını detaylı şekilde inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, bu organizasyonlarda usulsüzlükler yapıldığı; ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, hizmet alımlarında piyasa değerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği, doğrudan temin sınırlarının aşılmak için ihalelerin bölündüğü ve rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığına ilişkin iddialar yer aldı. Raporda söz konusu usulsüzlüklerin kamuyu 154.453.221,60 TL zarara uğrattığı ifade edildi.

ABB'de kimler gözaltında?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Eylül 2025 sabahı eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Bürokratları:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B.

Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z.

Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.

Eski ve mevcut Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri A. A. Ç., C. A., K. B.

Organizasyon firması sahipleri ve ortakları:

Evren Teknik Grup Müzik Org. sahibi O. E.

Universe Production Org. sahibi S. E.

Festiva ve Enfest Organizasyon ortakları K. A. ve S. Ç.

Gurudan Turizm Danışmanlık Org. ortağı A. A.

Yalınayak Gıda Organizasyon ortakları E. D. ve L. E.

İddialara göre bu isimler, belediye içindeki bağlantıları aracılığıyla ihaleleri koordine ederek haksız kazanç sağladı. Soruşturma kapsamındaki tespitler ve deliller doğrultusunda işlemler sürüyor.

