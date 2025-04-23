Ankara'da ‘Küçük Eller, Büyük Ritimler’ Konseri Coşkusu

23 Nisan'da Müzik Dolu Bir Etkinlik

CSO Ada Ankara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası tarafından düzenlenen ‘Küçük Eller, Büyük Ritimler’ konseri, Mavi Salon'da gerçekleşti.

Farklı Yaş Gruplarından Çocuklar Performans Gösterdi

Bu anlamlı konserde, farklı yaş gruplarındaki çocuklar, bateri performanslarıyla sahne aldı. Çocukların müzikle dolu bu deneyimi, yalnızca enstrüman becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sanatsal gelişimlerini desteklemeyi de amaçlıyor.

Geniş Repertuvarla Sahnedeydiler

Orkestra, klasik müzikten film müziklerine kadar, halk ezgilerinden modern eserlere kadar uzanan geniş bir repertuvarı bateriyle yorumladı. Saat boyunca çocuklar, ‘Rasputin’, ‘Ne Na Na Na’ ve ‘Sude’ gibi sevilen şarkıları ritim çalışmalarıyla seslendirdi.

Seyirciler Çocuklarla Ritmi Paylaştı

Konser boyunca, seyirciler de çocuklara destek vermek amacıyla alkışlarla ritim tutarak etkinliğe katıldılar. Bu da, müzikal bir atmosferin oluşmasına katkı sağladı ve çocukların performansları, izleyicilere büyük bir coşku yaşattı.

Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CSO Ada Ankara Mavi Salon'da "Küçük Eller, Büyük Ritimler" konseri verdi.

Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CSO Ada Ankara Mavi Salon'da "Küçük Eller, Büyük Ritimler" konseri verdi.