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Ankara'da Kumarda Operasyon: İki Şüpheli Gözaltında

Ankara'da jandarma, kumarhane olarak kullanılan bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:18
Ankara'da Kumarda Operasyon: İki Şüpheli Gözaltında

Ankara'da Kumarhane Operasyonu

Ankara'nın Haymana ilçesinde, jandarma ekipleri kumarhane olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir çiftlik evine baskın düzenledi.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi, E.A. ve B.A.'nın kumarhane faaliyetlerinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, bu iki kişi ele geçirilerek gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, çiftlik evinde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjörü, 100 adet mermi, ses tabancası, yivsiz av tüfeği ve bir kumar makinesi olarak bilinen tombala makinesi bulundu.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan E.A. ve B.A. üzerinde jandarma tarafından işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da, jandarma ekiplerince kumarhane olarak kullanıldığı değerlendirilen çiftlik evine...

Ankara'da, jandarma ekiplerince kumarhane olarak kullanıldığı değerlendirilen çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılamn aramada 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 100 mermi, ses tabancası, yivsiz av tüfeği ve tombala diye tabir edilen kumar makinesi ele geçirildi

Ankara'da, jandarma ekiplerince kumarhane olarak kullanıldığı değerlendirilen çiftlik evine...

Ankara'da, jandarma ekiplerince kumarhane olarak kullanıldığı değerlendirilen çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılamn aramada 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 100 mermi, ses tabancası, yivsiz av tüfeği ve tombala diye tabir edilen kumar makinesi ele geçirildi

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