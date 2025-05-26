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Ankara'da Kurbanlık Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 12 Gözaltı

Ankara'da kurbanlık pazarı denetiminde güvenlik güçlerine saldıran 12 kişi gözaltına alındı. 5 polis hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:53
Ankara'da Kurbanlık Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 12 Gözaltı

Ankara'da Kurbanlık Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında, denetim sırasında güvenlik güçlerine sopalarla saldırıda bulunan 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırıda 5 polis memuru hafif yaralandı.

Gözaltına Alınan Şahıslar Belirlendi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurban pazarı alanında görevli polislere yönelik saldırının ardından gözaltına alınan şahısların isimlerini paylaştı. Gözaltı listesi şu şekilde:

  • R.A
  • R.B
  • M.C.B
  • M.G
  • F.A
  • E.B
  • F.A
  • H.O
  • S.A
  • H.Y
  • S.S
  • Ö.K

Şehir Eşkıyalarıyla Mücadele Sürüyor

Bakan Yerlikaya, ilgili saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi. Bakan, gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerini de paylaştı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

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