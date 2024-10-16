Ankara’da "Kurmacanın Yeri" Konferansı Gerçekleştirildi

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans, ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansa Katılan İsimler

Ankara Üniversitesi'nde yapılan etkinliğe Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano ve birçok davetli katıldı.

Yaprak Balkan'dan Açıklamalar

Balkan, etkinliği kutlarken, "Sayın Vasquez'in, Kolombiya'nın zengin tarihini ve karmaşık kimliğini işleyen eserleri edebi birer ürün olmanın ötesinde, bir kültürün ve ulusun sesi niteliği taşımaktadır," dedi. Ayrıca Türkiye'nin kültürel diplomasi yoluyla farklı toplumlar arasında güven tesis etmeyi amaçladığını vurguladı.

Prof. Dr. Yakup Kumtepe’nin Görüşleri

Prof. Dr. Kumtepe, "Juan Gabriel Vasquez'i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi sadece Kolombiya'nın değil, Latin Amerika'nın kültürel ve tarihsel mirasını zengin bir anlatımla ifade eden bir yazardır," dedi ve uluslararası işbirliklerinin önemine değindi.

Büyükelçi Julio Anibal Riano'dan Değerlendirme

Büyükelçi Riano, Vasquez’in usta bir romancı olduğuna dikkat çekerek, "Kendisi, tarihin ve hafızanın keskin bir arşivi olarak büyük edebiyat geleneğini kendi yaratıcı evreniyle birleştirebilmiş bir yazardır," şeklinde konuştu.

Juan Gabriel Vasquez’in Mesajı

Konferansta bir konuşma yapan yazar Vasquez, katılımcılara teşekkür etti ve Türk edebiyatının kendisine ilham verdiğini belirtti. Vasquez, kitap yazmayı, "Dünyayı başka bir kimlikle, sahip olmadığın bir bilinçle görmek" olarak tanımladı.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in (fotoğrafta) katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.