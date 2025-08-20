Ankara'da Parklarda Asayiş Denetimi: 10 bin 998 Kişi Sorgulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde parklarda gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 10 bin 998 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 2 bin 805 araç kontrol edildi.

Uygulama Detayları

Uygulama, aranan araç ve kişilerin yakalanması, suçun engellenmesi ve huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yürütüldü. Operasyona 907 personel katıldı ve 94 noktada, 383 park denetlendi.

Sonuçlar

Denetimler sonucunda 3 aranan kişi yakalandı. 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Açıklama

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, vatandaşın huzuru ve güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini belirtti ve başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla görev başında olduğunu ifade etti.