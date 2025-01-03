Ankara'da Polisten Büyük Operasyon: 904 Suçlu Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Yönelik Büyük Operasyon

Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda 904 kişinin yakalandığını duyurdu. Valilikten gelen açıklamaya göre, bu çalışmalar 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında aranan şüphelilerin tespitine yönelik gerçekleştirildi.

Yakalanan Suçluların Dağılımı

Yapılan operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan dolayı aranan kişilerin sayısı dikkat çekti. Bu kapsamda:

20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7 kişi

10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13 kişi

5-10 yıl arasında hapis cezası olan 25 kişi

5 yıla kadar hapis cezası olan 271 kişi

İfade vermek üzere aranan 588 kişi

Ankara Valiliği, bu tür operasyonların sürdürüleceğini ve suçla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.