Ankara’da sağanak yağışlar yine metroyu vurdu: Bazı istasyonlarda ulaşım yok

Başkentte iki gündür etkili olan kuvvetli ve yoğun yağışlar nedeniyle, metro ulaşımlarındaki aksamalar devam ediyor. Aşırı yağışlar nedeniyle dün (1 Mayıs) OSB-Törekent hattı kullanılamaz hale gelmişti. Bugün ise metro, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi arasında hizmet veremeyecek. Yapılan duyuruya göre, bu aralıkta kalan bölgede, ring otobüsleri hizmet verecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükseldiği ve bu nedenle metronun Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi arasında çalışmayacağı, ulaşımın ise ring otobüsleri ile sağlanacağı duyuruldu.