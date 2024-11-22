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Ankara'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Ankara'da gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:38
Ankara'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Ankara'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu dikkat çekti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan suçluların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Keçiören ilçesinde belirlenen şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, toplamda 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, bir pompalı tüfek ve 307 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 20 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamanın sonucunda, 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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