Ankara'da Taksinin Bariyere Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik Kaza

Ankara Çevre Yolu'nda gerçekleşen bir trafik kazasında, bariyere çarpan bir taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

41 yaşındaki sürücü Emirhan Ç. yönetimindeki 06 T 3531 plakalı taksi, Yenimahalle yönünden Gölbaşı istikametine doğru ilerlerken, Keçiören yol ayrımı yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İhbar üzerine gelen ekipler, kaza sonucu bariyerin taksi içine saplanması sonucu sıkışan Emirhan Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay Yerinde Gelişmeler

Kazanın ardından aracın büyük hasar gördüğü ve hurdaya döndüğü görüldü. Araç parçaları, Karayolları ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.