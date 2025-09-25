Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı

Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı açıkladı

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, organize suçlarla mücadele kapsamında 23 Eylül'de düzenlenen operasyonda, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarını işlediği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Mamak ve Keçiören'deki adreslerinde yapılan aramalarda, 8 senet, 4 cep telefonu ve para akışını gösteren 3 belge ele geçirildi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin son bir yılda 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışının olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.