Ankara’da 'Ukraynalı Kraliçeler ve Prensesler' Sergisi Açıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ukraynalı Kraliçeler ve Prensesler' sergisi, Avrupa Miras Günleri kapsamında büyükelçi Neriman Celal ve birçok davetlinin katılımıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:28
Avrupa Miras Günleri kapsamında Büyükelçilikte tanıtım programı düzenlendi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Ukraynalı Kraliçeler ve Prensesler: Avrupa'nın Ortak Kadın Mirası' başlıklı sergiyi ve tanıtım programını açtı. Etkinlik, Avrupa Miras Günleri kapsamında gerçekleştirildi.

Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, eşi Leviza Celal ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşma yapan Büyükelçi Celal, ülkesinin köklü tarihinin hem Avrupa'ya hem de Asya'ya uzandığını vurguladı ve Ukrayna tarihinde Türk adetlerinin yer almasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Leviza Celal ise yaptığı konuşmada, ülkesinin uzun zamandır Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, Kiev Knezliği döneminden itibaren Ukraynalı kraliçelerin Avrupa monarşileriyle hanedan bağları kurduğunu hatırlattı.

Konuşmasında Kievli Anna Yaroslavna'nın Fransa Kraliçesi olduktan sonra devlet işlerine katılarak Fransız tarihinde önemli izler bıraktığını ifade eden Celal, ayrıca Türkiye'de iyi bilinen Hürrem Sultan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası ilişkilerini etkilediğini ve barış girişimlerini desteklediğini söyledi.

Celal, günümüzde Ukraynalı kadınların direnç ve ilhamın sembolü olduğunu; Ukrayna'nın modern mücadelesindeki rollerinin geçmiştekiler kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından davetlilere geleneksel tatlı ikramı yapıldı ve sergi konukların gezisine açıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri kapsamında Büyükelçilikte, "Ukraynalı Kraliçeler ve Prensesler: Avrupa'nın Ortak Kadın Mirası" başlıklı sergi ve tanıtım programı düzenledi. Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal (sağda), eşi Leviza Celal (solda) ve çok sayıda davetli katıldı.

