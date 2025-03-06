Ankara'da 'Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi' Açıldı

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da sanatseverlerle buluştu.

AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken tarafından küratörlüğü üstlenilen sergide, 20 farklı ülkeden 105 kadın sanatçının eserleri sergilendi. Serginin teması ise "Zamanın Ötesinde Kadınlar" olarak belirlendi.

Açılış törenine katılan AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, serginin uluslararası nitelikte olduğuna vurgu yaparak, "Kadınların sanat marifetiyle kendi iç dünyalarını dışarıya takdim etmeleri amacıyla 20 ülkeden sanatçılar eserlerini buraya getirdiler." şeklinde konuştu.

Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışın ardından gerçekleştirilen etkinlikler arasında, "Kadın ve Kültür" temalı bir panel de yer aldı.

Panelde, AHBVÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya ile diğer akademisyenler sunum yaptı. Ayrıca, AHBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları İcra Heyeti, "Kadın Bestekarlar" dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" düzenleniyor. Üniversitenin Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken küratörlüğünde "Zamanın Ötesinde Kadınlar" temasıyla hazırlanan serginin açılışına, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" düzenleniyor. Üniversitenin Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken küratörlüğünde "Zamanın Ötesinde Kadınlar" temasıyla hazırlanan serginin açılışına, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.