Ankara'da 'Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi' Açıldı

Kadın sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 20 ülkeden 105 sanatçının katılımıyla AHBVÜ'de 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:08
Ankara'da 'Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi' Açıldı

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da sanatseverlerle buluştu.

AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken tarafından küratörlüğü üstlenilen sergide, 20 farklı ülkeden 105 kadın sanatçının eserleri sergilendi. Serginin teması ise "Zamanın Ötesinde Kadınlar" olarak belirlendi.

Açılış törenine katılan AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, serginin uluslararası nitelikte olduğuna vurgu yaparak, "Kadınların sanat marifetiyle kendi iç dünyalarını dışarıya takdim etmeleri amacıyla 20 ülkeden sanatçılar eserlerini buraya getirdiler." şeklinde konuştu.

Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışın ardından gerçekleştirilen etkinlikler arasında, "Kadın ve Kültür" temalı bir panel de yer aldı.

Panelde, AHBVÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya ile diğer akademisyenler sunum yaptı. Ayrıca, AHBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları İcra Heyeti, "Kadın Bestekarlar" dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" düzenleniyor. Üniversitenin Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken küratörlüğünde "Zamanın Ötesinde Kadınlar" temasıyla hazırlanan serginin açılışına, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" düzenleniyor. Üniversitenin Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken küratörlüğünde "Zamanın Ötesinde Kadınlar" temasıyla hazırlanan serginin açılışına, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı