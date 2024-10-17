Ankara'da Zirai Don Uyarısı: Tarım Faaliyetleri için Dikkatli Olun!

Ankara Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

Başkent Ankara'da zirai don tehlikesi nedeniyle Valilikten önemli bir açıklama yapıldı. Valilik, sosyal medya hesapları aracılığıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu verilerini paylaştı.

Soğuk Hava Etkisi

Açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bu gece itibariyle kentin genelinde zirai don ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Meteorolojik verilere dayanarak, zirai don riskinin önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Tarımcılar için Önemli Hatırlatma

Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki hava durumu tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Ankara'da tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu gelişmelere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.